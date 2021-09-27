В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

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"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике", - сказали в ведомстве.

Спасатели на месте оказывали помощь следователям и представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), разбирали конструкции самолета и очищали от деревьев место катастрофы. В краевом главке МЧС продолжает работу оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи ведомства.