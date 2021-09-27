В Иркутской области нетрезвый водитель сбил пятерых школьников

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель на легковом автомобиле сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 сентября. По факту ДТП полиция проводит проверку. Свою проверку также организовала прокуратура.