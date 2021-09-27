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В Забайкалье оштрафовали на 200 тыс. рублей военного за мошенничество с удостоверением ФСБ

Мужчина, используя фальшивое удостоверение ФСБ, незаконно завладел специальной техникой одного из золотодобывающих предприятий региона общей стоимостью около 1 млн рублей

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Читинский гарнизонный суд в Забайкальском крае приговорил военнослужащего контрактной службы к штрафу в 200 тыс. рублей за мошенничество под видом сотрудника ФСБ, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по региону.

"Контрактник с помощью специальной программы изготовил и распечатал вкладыш к удостоверению сотрудника УФСБ России по Забайкальскому краю на вымышленное им имя и воинское звание, который вклеил в обложку студенческого билета. В дальнейшем читинец, используя "статус" сотрудника ФСБ, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий незаконно завладел специальной техникой одного из золотодобывающих предприятий региона общей стоимостью порядка 1 млн рублей, которой распорядился в личных корыстных целях", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащий пытался скрыться от следствия, планируя вылететь в другой регион, однако его задержали сотрудники ФСБ России на борту самолета. Подсудимый признал вину и добровольно возместил потерпевшему ущерб.

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