В Воронежской области погиб один человек при пожаре в ковидном отделении больницы

ТАСС, 27 сентября. Один человек погиб при пожаре в отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице в городе Лиски Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.

"Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида", - сказал собеседник агентства. По его словам, также 31 человек эвакуирован.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) ТАСС сообщили, что пожар могло вызвать зарядное устройство.

"Предварительно, загорелось на втором этаже - "красная зона" - пятиэтажного здания в палате №3 размером 3 на 4 м, в которой находились четыре человека. Предварительно, пожар возник от зарядки телефона. Больше задымления не было, эвакуация проводилась только со второго этажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время другие отделения больницы продолжают работу в обычном режиме.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что произошло замыкание электропроводки. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

Как сообщали ТАСС в ЕДДС, женщина 1939 года рождения погибла, 31 человек был эвакуирован из-за пожара в отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице в городе Лиски Воронежской области. По данным ЕДДС района, пожар возник в 02:29 мск, ликвидирован в 02:58 мск.