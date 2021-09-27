После пожара в ковидном отделении под Воронежем проверят все больницы региона

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев поручил после пожара в ковидном отделении Лискинской районной больницы, где погибла женщина, проверить во всех больницах региона состояние электрики и систем пожаротушения. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник

"Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях. На это будут брошены максимальные силы и средства", - сообщил Гусев.

В ночь на понедельник на втором этаже Лискинской районной больницы, где было создано ковидное отделение, возник пожар, погибла женщина 1939 года рождения, 31 человек был эвакуирован в близстоящее здание. Пожар возник в 02:29 мск, ликвидирован в 02:58 мск, его общая площадь составила 15 кв. м. По предварительным данным , причиной стало короткое замыкание зарядного устройства.

Представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт уточнила ТАСС, что следователи начали проверку по факту смерти на пожаре в Лискинской райбольнице женщины 1939 года рождения. "Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила она.