Концентрация хлора в аквапарке Таганрога, где отравились дети, превысила норму в 1,6 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора установили, что концентрация хлора в аквапарке в Таганроге Ростовской области, где накануне пострадали шестеро детей, в 1,6 раза превышает норму. Об этом в понедельник сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В ходе расследования в двух из трех проб воздуха в зоне дыхания над зеркалом воды лабораторно установлено превышение предельно допустимой концентрации хлора в 1,6 раза", - говорится в сообщении. Пробы воды находятся в работе, они будут проверены на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Отмечается, что ведомством готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. В воскресенье, 26 сентября, шестеро детей получили отправление парами хлора в бассейне в Таганроге. По данному факту СК и прокуратура проводят проверки.