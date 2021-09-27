В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка террористического акта в Республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в ЦОС.

По адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Следственным комитетом России в отношении участников группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.