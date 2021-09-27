В Дагестане на поврежденных участках дорог открыли движение по временной схеме

МАХАЧКАЛА, 27 сентября./ТАСС/. Проезд для легковых автомобилей, нарушенный сильными дождями в Тляратинском районе и на Бежтинском участке открыли по временной схеме. Без автомобильного сообщения остается одно муниципальное образование с населением 12,7 тыс. человек, сообщили в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Ранее сообщалось, что автомобильное сообщение нарушено сильными дождями в трех районах Дагестана, в четырех районах отключена электроэнергия.

"На текущий момент без автомобильного сообщения остается одно муниципальное образование с населением 12 700 человек. Проезд для легковых автомобилей в Тляратинский район и на Бежтинский участок открыт по временной схеме", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что продолжаются работы по открытию участков на республиканской автодороге Агвали - Шаури - Кидеро в Цумадинском районе.