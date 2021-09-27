В Калининграде автомобиль въехал в остановку

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. В понедельник утром в Калининграде автомобиль въехал в автобусную остановку, где стояли женщина с ребенком. Они получили травмы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД России по региону Светлан Поставничая.

"Женщина и ребенок, находившиеся на остановке, пострадали в результате наезда на остановку автомобиля марки Renault на улице Невского в Калининграде, они госпитализированы с серьезными травмами", - рассказала она.

По предварительным данным, водитель автомобиля высаживал пассажиров, наехал на бордюр, а затем, перепутав педали, въехал в остановку, уточнила Поставничая.

Проводится проверка, на месте ЧП работают сотрудники полиции.