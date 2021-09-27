В результате землетрясения на Крите погиб один человек

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и девять получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло утром в понедельник на острове Крит. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его данным, погиб рабочий, которого завалило обрушившейся крышей церкви Профитис Илиас в населенном пункте Аркалохори (область Ираклион). Тело погибшего извлекли из-под обломков спасатели. Другой рабочий, который был с ним в это время в церкви, не пострадал.

Девять человек получили ранения в результате землетрясения. Два человека с переломами были доставлены в больницы, а семь человек с легкими ранениями привезли в местные поликлиники для оказания первой помощи. Был спасен один житель деревни Пацидерос, который оказался в ловушке внутри своего дома, так как не мог открыть дверь из-за повреждений, нанесенных землетрясением.

На данный момент Пожарная служба Греции зарегистрировала множество повреждений зданий в деревнях Руссохория, Архонтико и Пацидерос.

Посольство РФ в Греции не получало сведений о российских гражданах, пострадавших в результате землетрясения, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

"Сведения о пострадавших российских гражданах в посольство не поступали. Россияне к нам за помощью не обращались", - сказал дипломат.

По приказу министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса началась реализация плана действий в чрезвычайных ситуациях и устранения последствий землетрясения. В частности, были мобилизованы силы гражданской защиты, пожарные, полиция, скорая помощь, службы местного самоуправления, в район землетрясения были направлены подкрепления гражданской защиты из других районов страны. Сам Стилианидис направился на место происшествия, передает телеканал ЭРТ-1.

По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на Крите в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,5. Афинский геодинамический институт позднее сообщил, что у подземного толчка была магнитуда 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к юго-востоку от города Ираклион, население которого составляет около 137 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.