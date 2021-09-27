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В России мигранты стали совершать больше преступлений

При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1%
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в материалах.

При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.

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