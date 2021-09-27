Менеджеров челябинского завода подозревают во взятках и причинении ущерба на 1,5 млн руб.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. В Челябинской области следственный комитет возбудил уголовные дела о мошенничестве и взяточничестве в отношении пяти руководителей структурных подразделений промышленного предприятия, действиями которых причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром следственного управления СК РФ по региону.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об акционерном обществе "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (АО "УКВЗ"), основным акционером которого является госкорпорация "Роскосмос".

"Возбуждены уголовные дела в отношении пяти руководителей структурных подразделений промышленного предприятия, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. <…> Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовным делам", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в 2017 году - начале 2021 года подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций за оказание общего покровительства при исполнении заключенных контрактов, поставку продукции по заниженной стоимости путем внесения в договорную документацию недостоверных сведений о стоимости продукции. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.