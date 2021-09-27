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СК возбудил дело после гибели девочки на качелях в Брянской области

По предварительным данным, ребенок умер от удушения, запутавшись в веревках самодельных качелей

ТАСС, 27 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в Брянской области, которая, по предварительным данным, умерла, запутавшись в веревках на качелях. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе следственного регионального управления СК РФ.

"По факту гибели малолетней возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе, не уточнив, по какой статье возбуждено дело.

По данным пресс-службы, ребенок погиб днем 26 сентября. Назначена экспертиза, проведен осмотр места происшествия, выполняются другие следственные действия на установление обстоятельств.

В ряде региональных СМИ сообщается, что семилетняя девочка играла во дворе дома в поселке Любохна Дятьковского района. По предварительным данным, она запуталась в веревках самодельных качелей и умерла от удушения.

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РоссияБрянская область
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