В метро Москвы полицейские задержали депутата Госдумы от КПРФ Обухова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на станции метро "Партизанская" столичного метро депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Обухова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мухамед Биджев.

"Полицейские задержали Обухова, когда он спускался на станцию метро "Партизанская". Они препроводили его в комнату полиции на этой станции. Свои действия они объяснили тем, что "на него поступил некий сигнал", более внятного объяснения они не предоставили. Сказали только, что депутат задержан с помощью системы видеораспознавания лиц", - сказал адвокат.

По его словам, действия сотрудников полиции являются незаконными. "По итогам выборов Обухов прошел в нижнюю палату российского парламента, он действующий депутат. Сведения об этом опубликованы в "Российской газете". Значит, он обладает депутатской неприкосновенностью, и задерживать его не имели права", - подчеркнул Биджев.

Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.