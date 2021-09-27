Чечня остается лидером по росту числа преступлений в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за восемь месяцев текущего года стали Чечня, Тульская область и Тува. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности за январь - август 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 19,6%, в Тульской области - 18,4% и в Туве - 18,2%. В десятку также вошли Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан и Адыгея.

Чечня, по аналогичным данным за семь месяцев года, была лидером по темпам приросла числа зарегистрированных преступлений в России. Тогда в тройку также вошли Тува и Ингушетия.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Новосибирской области (на 15,8%), Коми (на 13,2%), Смоленской (на 11,7%) и Рязанской (на 11,5%) областях. Чуть меньше показатели отмечаются в Архангельской области, Еврейской автономной области, Ивановской, Курганской, Псковской и Свердловской областях.

Всего, по данным МВД, с января по август в стране зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за восемь месяцев прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 36 регионах РФ, снижение - в 49 регионах.