Трое мужчин, испортивших прокатные самокаты в Москве, заплатят 1 млн рублей компенсации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Трое молодых людей, которые испортили порядка 400 самокатов в центре Москвы, выплатят компаниям, которые владеют этими транспортными средствами, около 1 млн рублей компенсации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трое молодых людей заключили досудебное соглашение с компаниями, которым принадлежат самокаты. Это "Яндекс" и Urent. Они выплатят компенсацию за поврежденное имущество в размере около 1 млн рублей, взамен владельцы самокатов не станут обращаться в суд", - сказал собеседник агентства.

В компании "Яндекс" подтвердили факт соглашения с правонарушителями. "Мы заключили с троими людьми, которые повредили наше имущество, соглашение о компенсации ущерба", - заявили в "Яндексе", отказавшись от дальнейших комментариев. Комментарием компании Urent ТАСС пока не располагает.

В конце августа сообщалось, что неизвестные повредили 400 самокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу в центре Москвы. По данному факту сотрудники московской полиции начали доследственную проверку.