СК начал проверку после того, как в сафари-парке Крыма пострадал ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку после того, как маленький ребенок был травмирован в сафари-парке, сообщили журналистам в понедельник в ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что ребенка в крымском сафари-парке укусил тигр, в результате чего он лишился пальца.

"Вечером 26 сентября 2021 года 22-летняя женщина совместно со своим малолетним ребенком, находясь на территории парка львов "Тайган", поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате чего ребенок получил повреждение руки. <…> Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас женщина и ребенок находятся в больнице, где пострадавшему оказывается медицинская помощь. По данным регионального министерства здравоохранения, после инцидента годовалому ребенку был ампутирован палец. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.

Комментарий со стороны сафари-парка ТАСС получить пока не удалось.