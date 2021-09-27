В Свердловской области возбудили дело по факту порчи почвы после июльского паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о порче земли возбуждено в связи с загрязнением нефтепродуктами почвы на территории города Верхняя Салда (Свердловская область) после июльского паводка. Суммарный ущерб составил 10,7 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным властей, были повреждены 200-250 домов.

"В результате проведенных обследований территории совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, установлено загрязнение почвы нефтепродуктами на территории города Верхняя Салда после произошедшего 5 июля 2021 года паводка. По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, установлено превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: алюминия (в 1,6 раза), ванадия (0,6), железа (0,9), калия (1,3), кальция (0,8), магния (0,3), марганца (0,7), меди (0,4), натрия (1,4), нефтепродуктов (1,6), никеля (3,4), свинца (0,1), серы (3,3), титана (0,8), фосфора (1,1), хрома (0,2), цинка (0,7), что повлекло порчу земли вредными продуктами, опасными химическими и биологическими веществами.

"Суммарный размер вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в результате загрязнения составил 10,7 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.