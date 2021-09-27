Более 120 человек пострадали от действий нижегородских мошенников при оформлении кредитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи ГУ МВД России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества и создании преступного сообщества. В результате действия организации, в которую входило 20 человек, оказывающих якобы помощь при оформлении кредитов, пострадали более 120 жителей России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В настоящее время задокументирована причастность к противоправной деятельности 20 человек. В состав преступного сообщества вошли граждане, некоторые из них были ранее судимы за аналогичные преступления. <…> Следователи установили, что преступную деятельность члены сообщества осуществляли более четырех лет. За этот период от действий злоумышленников пострадали более 120 жителей различных регионов России. Сумма причиненного ущерба на настоящий момент уже составляет более 15 млн рублей", - сказано в сообщении.

Так, сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники создали несколько сайтов с предложениями помощи в оформлении кредитов. Клиентам предлагали оставить свои данные в специальных формах на этих ресурсах, после чего им звонили сотрудники кол-центра и сообщали о необходимости оформления страховок. При этом суммы в размере от 6 тыс. рублей до 1,5 млн рублей нужно было перевести на специальный банковский счет. После получения денег аферисты прекращали общение с потерпевшими.

В двух кол-центрах в Нижнем Новгороде правоохранители изъяли деньги, банковские карты, технику и другие предметы. Полученные средства злоумышленники использовали для финансирования деятельности преступного сообщества, а также распределяли между собой. "По всем фактам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединены в одно производство", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, следователи ГУ МВД России по Нижегородской области возбудили уголовное дело. Организаторам преступного сообщества будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"), а всем его участникам предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе (преступной организации)").

Семерым участникам преступного сообщества, в том числе двум организаторам, избрали меру пресечения в виде ареста. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.