Один человек пострадал в результате хлопка газа в пятиэтажке на Ставрополье

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Хлопок газа произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе Ставропольского края. Пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Информация о ЧП по улице Ленина, 60, поступила в 14:22 мск. "По прибытии к месту вызова установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Предварительно, пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что несущие конструкции дома не повреждены. Нарушено остекление, повреждены перегородки внутри комнат. "Эвакуированы 30 человек", - добавили в ведомстве.

Дом газифицирован. К ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 30 человек и семь единиц техники.

Как рассказали ТАСС в администрации округа, здание проверят на возможность дальнейшего проживания. "Специализированной организацией будет проводиться инструментальное обследование здания, визуально дом устоял. Сейчас здание полностью обесточено. Возможно, [для эвакуированных] понадобится временное размещение. Состояние пострадавшего сейчас оценивают медики", - сказал собеседник агентства.