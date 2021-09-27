Вор в законе Окунев осужден в Подмосковье на лишение свободы сроком свыше восьми лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил вора в законе Александра Окунева, известного как Саша Огонек, к восьми годам и трем с половиной месяцам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил Окуневу наказание в виде 8 лет 3 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.

Суд установил, что Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, в марте 1994 года был наделен статусом вора в законе и стал занимать высшее положение в преступной иерархии. Окунев руководил действиями участников подконтрольных организованных групп, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал добытые в результате преступной деятельности деньги, подыскивал новые легальные и нелегальные источники дохода.

Он был задержан в ноябре 2018 года за хранение наркотиков. После ареста он обозначил среди содержащихся в следственном изоляторе свой криминальный статус, обязывающий подчиняться ему.