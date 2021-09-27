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Детей, отравившихся хлором в бассейне Таганрога, выписали из больницы

Родители других отравившихся детей отказались от госпитализации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября./ТАСС/. Двое детей, которых госпитализировали с отравлением парами хлора после посещения бассейна в Таганроге Ростовской области, выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее признаки отравления были зафиксированы у шести детей, однако родители четверых из них отказались от госпитализации. "Двое ранее госпитализированных детей выписаны", - сообщили в мэрии.

После посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних резко ухудшилось самочувствие. Детей доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора, где им оказали медицинскую помощь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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