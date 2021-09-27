На предприятии "Мираторга" в Белгородской области произошла вспышка АЧС

ТАСС, 27 сентября. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) произошла на предприятии холдинга "Мираторг" в Корочанском районе Белгородской области, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

"Управление информирует о вспышке африканской чумы свиней на территории Белгородской области. В результате проведенных лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород" - площадка "Бродок-2", выделен генетический материал вируса АЧС", - говорится в сообщении.

По информации управления, территорию площадки признали эпизоотическим очагом, на площадке установили карантин по африканской чуме свиней. В радиусе 5 км от границ очага определили угрожаемую зону и в радиусе 10 км - зону наблюдения. Проводятся мероприятия по ликвидации очага.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.