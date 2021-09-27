Пожар в ковидном отделении больницы под Воронежем не связан с работой медоборудования

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар в ковидном отделении Лискинской районной больницы в Воронежской области, в результате которого погибла 82-летняя женщина, не связан с перебоями в работе медицинского оборудования. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава России.

"По информации Департамента здравоохранения Воронежской области, возгорание не связано с перебоями в работе медицинского оборудования. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава России, медицинскую помощь пациентам больницы оказывают в полном объеме.

В ночь на 27 сентября в палате на втором этаже Лискинской районной больницы, где создали ковидное отделение, возник пожар. По предварительным данным, из-за отравления угарным газом погибла женщина 1939 года рождения, 31 человека эвакуировали в близстоящее здание, где также открыто отделение для пациентов с COVID-19. По предварительным данным, причиной пожара общей площадью 15 кв. м стало короткое замыкание зарядного устройства. Сообщение о возгорании спасатели получили в 02:29 мск, огонь ликвидировали в 02:58 мск, к борьбе с пожаром привлекались 28 человек и девять единиц техники.