В Челябинской области полицейские ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В Челябинской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, на которой производили свыше 50 кг мефедрона в месяц. Как сообщил портал "МВД медиа" в понедельник, четверо подозреваемых в незаконном обороте наркотиков арестованы.

"Задержаны четверо подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Полицейские установили, что задержанные - жители Копейска и Троицка 1991 и 1995 года рождения, а также Санкт-Петербурга и Новосибирской области 1992 и 2001 года рождения - организовали мини-завод по производству синтетических наркотиков, - говорится в сообщении. - Нарколаборатория производственной мощностью более 50 кг в месяц была в специально оборудованном вагоне по месту проживания одного из злоумышленников".

Во время изготовления запрещенных веществ участники группы использовали средства индивидуальной защиты.

"При проведении обыска изъято свыше 45 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование и химические реактивы - 10 канистр с жидкостью по 20 литров каждая, которые направлены на экспертизу", - добавили в ведомстве.

Установлено, что один из подозреваемых получал за наркотики оплату в криптовалюте, которую в дальнейшем конвертировал в российские рубли через различные интернет-площадки по обмену. Всего он совершил финансовые операции на более чем 200 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).