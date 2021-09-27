В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми и находящихся на лечении в Москве остаются в стабильно тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"В федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение пациенты, получившие ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В Москве находится семь пациентов, четверо из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии. У троих пациентов состояние средней степени тяжести, одному из которых уже проводятся реабилитационные процедуры", - говорится в сообщении.

В медицинских организациях Перми на стационарном лечении остаются восемь пациентов, их состояние удовлетворительное.

27 сентября пострадавших, находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Бурденко в Москве, посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Там он пообщался с пациентами и их родителями.