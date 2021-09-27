В Петербурге экс-росгвардейцев осудили на четыре и шесть лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, которых обвиняли в превышении должностных полномочий, вымогательстве взятки и хранении наркотиков. Об этом в понедельник журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание Бойкову в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, Лаврентьеву - четыре года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года каждому", - говорится в сообщении.

Экс-росгвардейцев обвиняли по нескольким эпизодам ч. 5 ст. 290 "Вымогательство взятки", по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 "Превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия", а также по ч. 2 ст. 228 "Хранение наркотиков". Суд оправдал Бойкова и Лаврентьева по ряду эпизодов, по статье о хранении наркотиков - за непричастностью, за обоими признали право на реабилитацию. По ч. 3 ст. 286 их признали виновными, а их действия по ст. 290 суд переквалифицировал на ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения".

Суд установил, что 27 апреля 2019 года Лаврентьев и Бойков незаконно задержали гражданина на Новочеркасском проспекте, посадили его в служебную машину, где Бойков стал оказывать на задержанного психологическое давление, требуя передать 30 тыс. рублей за недоставление на медицинское освидетельствование и непривлечение к ответственности, при этом угрожая, что медицинское освидетельствование обязательно покажет опьянение. Потерпевший перевел соучастникам 5 тыс. рублей. Затем фигуранты доставили его в 52-й отдел полиции, где Бойков составил ложный рапорт, в результате чего задержанного оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, жертвами злоумышленников стали еще пять человек по аналогичной схеме.

Бойкова и Лаврентьева задержали в июле 2019 года при получении 140 тыс. рублей. По версии следствия, 16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов они сымитировали изъятие наркотиков у подростка и потребовали с него 300 тыс. рублей за то, чтобы он не был привлечен к ответственности. Часть взятки подросток согласился передать подозреваемым.