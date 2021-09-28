В суде сообщили, от кого получал взятки экс-спикер Петросовета

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, по версии обвинения, получал деньги от своего заместителя Валерия Матвеева за выдачу разрешений на строительство объектов в столице Карелии. Об этом в понедельник в ходе чтения обвинительного заключения в Петрозаводском горсуде сообщила представитель прокуратуры региона.

"В свою очередь [сторонник председателя регионального отделения политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Карелии Ройне Изюмова] Музлов в соответствии с разработанной Боднарчуком преступной схемой, не осознавая преступный характер действий Боднарчука и Матвеева, по мере получения вышеуказанных денежные средств с ведома Боднарчука передавал их председателю регионального отделения политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Изюмову. При этом Изюмов не был осведомлен, что они передавались Боднарчуку со стороны Матвеева в качестве взятки", - сказала представитель стороны гособвинения.

По версии прокуратуры, бывший вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев договорился с председателем горсовета Боднарчуком, что тот, используя свое положение и влияние на руководство администрации Петрозаводска, будет оказывать помощь в решении градостроительных вопросов ему и компаниям, интересы которых он представляет. За эти услуги Боднарчук, как считает обвинение, получал средства от 90 до 150 тыс. рублей ежемесячно в разное время в период с 2018-го по 2019 годы.

В феврале 2018 года к Боднарчуку, который в тот момент являлся членом партии "Единая Россия" и занимал также должность секретаря петрозаводского отделения партии, обратился председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Карелии Ройне Изюмов с просьбой оказать им денежную помощь в размере 150 тыс. рублей ежемесячно из-за "тяжелого финансового положения" в политическом объединении. Обвиняемый согласился на предложение, чтобы получить контроль над региональным политотделением и эсерами в Петросовете, что усиливало бы его влияние на городскую администрацию, считают представители прокуратуры.

"Получив согласие Матвеева о систематической выплате ему [Боднарчуку] взятки в виде денег в сумме 150 тыс. рублей ежемесячно, опасаясь лично получать денежные средства в качестве взятки от Матвеева и представляемых им лиц, [Боднарчук] предоставил Матвееву номер телефона сторонника Изюмова по деятельности партии "Справедливая Россия", сообщив Матвееву, что указанный человек будет ежемесячно забирать у него наличные денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, предназначенные Боднарчуку в качестве взятки", - рассказала представитель прокуратуры, добавив, что таким образом с 1 мая 2018 года по 30 ноября 2018 года размер взятки составил не менее 1,050 млн рублей.

По информации из обвинительного заключения, в конце 2018 года у Матвеева возникли проблемы с наличными деньгами, тогда Боднарчука фиктивно устроили на должность юрисконсульта в одну из фактически не действующих коммерческих фирм его заместителя в Петросовете с зарплатой более 90 тыс. рублей в месяц. Таким образом, Боднарчук получил еще более 528 тыс. рублей.

За все это время, по версии стороны обвинения, Боднарчук помог оформить разрешение на строительство оптовой базы в Петрозаводске через бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка, осужденного Петрозаводским горсудом в декабре 2020 года за получение взятки на девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, через бывшую главу администрации Петрозаводска Ирину Мирошник он поспособствовал в организации повторных общественных слушаний по вопросу изменения вида использования земельного участка для строительства жилого дома.

Свою вину Боднарчук не признал, сообщив суду, что хочет давать показания после опроса свидетелей и представления доказательств стороны обвинения.

О деле Боднарчука

Геннадий Бондарчук был задержан в июле 2020 года. Рассмотрение дела в Петрозаводском горсуде началось 8 сентября. Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение, по которому Боднарчуку вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1) и превышение должностных полномочий (ст. 286 ч. 1). Процесс проходит под председательством судьи Елены Голяевой и открытом режиме, однако на первое заседания ни один из пришедших журналистов не был допущен из-за антиковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что бывший вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев в конце 2020 года был приговорен Петрозаводским горсудом к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу 20 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере от застройщика для содействия в получении разрешения на строительство.