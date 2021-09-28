Новосибирская прокуратура проверит отделение больницы, где умерли два ребенка

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области начала проверку детского онкогематологического отделения при Новосибирской клинической центральной районной больнице в рабочем поселке Краснообск, где, по данным СМИ, из-за внутрибольничной инфекции в течение пяти дней умерли два ребенка. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве во вторник.

Ранее интернет-издание "НГС. Новосибирск" опубликовало информацию о смерти двух онкобольных детей. По данным издания, ухудшению состояния детей, болеющих раком, способствовала внутрибольничная инфекция, из-за которой у них развился сепсис.

"Да. Такую проверку поручил организовать прокурор области Яков Хорошев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проводится проверка законности обеспечения лекарством онкобольных детей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, министерство также организовало внеплановую проверку медучреждения в связи с обращением одного из родителей пациентов.