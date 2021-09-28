Мэрию второго по населению города французской Майотты подожгли после протестов в трущобах

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестные попытались сжечь здание мэрии и полицейский участок в коммуне Кунгу - второй по численности населения на французском острове Майотта. Об этом сообщает во вторник радио Franceinfo.

Пожар в мэрии начался с автомобилей на парковке, откуда огонь перекинулся на здания. Пожарным удалось предотвратить серьезные разрушения, вмешавшись при поддержке полиции. В то же время был предотвращен поджог полицейского участка, рядом с которым неизвестные развели огонь в мусорном баке.

По данным радиостанции, волна поджогов может быть связана с началом операции городских властей по расселению трущоб на окраине города. Часть жителей попавших под снос домов согласилась переехать, однако другие выразили категорический отказ и начали угрожать расправой муниципальным работникам. После серии стычек со стражами порядка были задержаны и помещены под стражу четыре человека. Также были задержаны 20 нелегалов, которых направили в центр временного содержания для последующего выдворения из этой заморской территории Франции.

"Я осуждаю неприемлемые акты насилия, которые произошли сегодня вечером в Кунгу на Майотте. Силы безопасности привержены восстановлению порядка. Я заверяю мэра и его подчиненных в своей полной поддержке. Несмотря на эти действия, мы будем продолжать бороться с незаконной средой обитания", - написал в Twitter министр заморских территорий Себастьен Лекорню.

Мэрия Кунгу объявила в понедельник о намерении снести в течение ближайших недель 350 домов в трущобах на окраине города. Это планируется сделать в рамках кампании по строительству 500 объектов социального жилья.