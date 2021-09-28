В Крыму возбудили дело после нападения тигра на ребенка в сафари-парке

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалового ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца, сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что ребенка в крымском сафари-парки укусил тигр, в результате чего он лишился пальца. СК проводил проверку. "Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка 2020 года рождения в парке львов "Тайган" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствием установлено, что 26 сентября малолетний ребенок, находящийся на территории парка львов "Тайган", в результате укуса хищного животного получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки", - говорится в сообщении.

Следователи проверят действия персонала, факт последующего оказания медицинской помощи, обеспечение мер безопасности, а также будет дана оценка соблюдения прав ребенка родителями. Комментарий сафари-парка ТАСС получить пока не удалось.