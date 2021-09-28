В Швеции 23 человека попали в больницу после взрыва в жилом доме

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее 23 человек оставлены в больницу, эвакуированы около 100 жителей дома в центре города Гётеборг на западном побережье Швеции после взрыва, который произошел в здании около 06:00 мск. Об этом сообщает Шведское радио.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. По их информации пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи и 18 человек - на автобусе.

Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры. Что именно произошло, пока не ясно.

Полиция начала предварительное расследование, но на данный момент не раскрывает возможные причины происшествия.