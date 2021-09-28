{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Швеции 23 человека попали в больницу после взрыва в жилом доме

Из дома эвакуировали около 100 человек
© EPA/JONAS EKSTROMER/SCANPIX, архив

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее 23 человек оставлены в больницу, эвакуированы около 100 жителей дома в центре города Гётеборг на западном побережье Швеции после взрыва, который произошел в здании около 06:00 мск. Об этом сообщает Шведское радио.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. По их информации пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи и 18 человек - на автобусе.

Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры. Что именно произошло, пока не ясно.

Полиция начала предварительное расследование, но на данный момент не раскрывает возможные причины происшествия.

Теги
Швеция
Экс-губернатор ЕАО Винников осудили условно за побуждение к злоупотреблению полномочиями
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован
Читать полностью