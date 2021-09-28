МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", - отметили в ЦОС. Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

"В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

Среди изъятого семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра.

В ФСБ отметили, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ. Они ужесточили уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.