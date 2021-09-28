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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Махачкале

В результате взрыва газа пострадали пять человек

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура после взрыва газа в Махачкале проверит обеспечение надлежащего содержания и обслуживание газового оборудования. Об этом во вторник ТАСС сообщили в республиканской прокуратуре.

В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с хлопком газа в частном доме в Махачкале. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе в части обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового оборудования уполномоченной организацией", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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