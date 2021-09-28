Экс-губернатор ЕАО Винников осудили условно за побуждение к злоупотреблению полномочиями

ТАСС, 28 сентября. Суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщили во вторник на сайте Биробиджанского районного суда.

"Рассмотрев уголовное дело, Биробиджанский районный суд ЕАО признал Александра Винникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33. ч. 2 ст. 285 УК РФ ("В подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность"). Преступление связано с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для ОГБУЗ "Онкологический диспансер" с оказанием преимуществ продавцу - АО Торговому дому "Медтехника" - по заведомо завышенной цене. Суд назначил Винникову А. А. наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года", - говорится в сообщении.

Осужденный не может менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Ему необходимо раз в месяц являться в этот орган на регистрацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Подсудимый вину не признал. Виновность подтверждена показаниями свидетелей, другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе заключениями экспертов, материалами оперативно-разыскной деятельности, документами, признанными вещественными доказательствами. Наказание смягчили из-за наличия государственных наград, состояния здоровья и возраста Винникова.

Бюджету региона действия Винникова причинили ущерб на сумму более 24 млн рублей.

Ранее Биробиджанский районный суд уже рассматривал уголовное дело в отношении бывшего губернатора. В июле 2019 также был вынесен обвинительный приговор, который позже отменил суд апелляционной инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.