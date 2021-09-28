В Приморье возбудили дело в отношении полицейских, продававших экзамены в ГИБДД

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника межрегионального экзаменационного отдела ГИБДД УМВД края и еще семи должностных и гражданских лиц, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, с 2018 года по 14 апреля 2021-го подозреваемый, действуя в составе организованной группы со своими подчиненными и гражданскими лицам, выступающими в качестве посредников, получал взятки от граждан за совершение в их пользу действий, обеспечивающих положительную сдачу экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами. В настоящее время выявлено два эпизода получения денежных средств от граждан в размере 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Проведены обыски, изъята документация, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю.

Уточняется, что руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего.