Полиция ищет написавших ссылки на Instagram на памятнике Ермаку в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция в Тобольске проводит проверку по факту обнаружения надписей, оставленных неизвестными на памятнике Ермаку. Об этом ТАСС рассказали во вторник в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Текст надписей содержит ссылки на различные аккаунты в социальной сети Instagram.

"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, которые нанесли надписи", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, точное время появления надписей на памятнике пока не установлено. После подведения итогов проверки будет принято процессуальное решение.

Обелиск установлен в Тобольске в 1836 году на холме с видом на Кремль в парке, называемым садом Ермака. Памятник Ермаку Ивану Тимофеевичу является объектом культурного наследия федерального значения.