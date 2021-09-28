Суд продлил домашний арест подозреваемому в даче взятки депутату Госсобрания Мордовии

ТАСС, 28 сентября. Суд в Саранске до 28 декабря продлил домашний арест подозреваемому в даче взятки в размере 7 млн рублей депутату Госсобрания Мордовии Вячеславу Брыкову, сообщили во вторник в официальной группе "ВКонтакте" Верховного суда Мордовии.

"Суд продлил срок содержания под домашним арестом Брыкова В. В. по 28 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Саранска 21 января арестовал Брыкова до 17 марта, затем мера пресечения была изменена на домашний арест.

По версии следствия, Брыков 30 декабря 2015 года, занимая должность председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", будучи в сговоре с акционером ПАО КБ "МПСБ", бывшим проректором МГУ им. М. В. Ломоносова Алексеем Гришиным, передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Александру Тренькину взятку в сумме более 7 млн рублей за отзыв предписания и отказ от привлечения к банковским ограничениям.