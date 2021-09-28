В Воронеже возбудили уголовное дело после возгорания в пассажирском автобусе

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело после возгорания городского пассажирского автобуса. Пожар возник в двигателе автобуса из-за отсоединения шланга, при этом в автобусе система пожаротушения была неисправна, сообщила во вторник пресс-службы следственного управления СК РФ по Воронежской области.

В Воронеже 27 августа на остановке возле улицы Богдана Хмельницкого загорелся городской пассажирский автобус "Лиаз" маршрута №90. К прибытию пожарных из салона автобуса с помощью сотрудников полиции были эвакуированы все пассажиры. Автобус 2019 года выпуска принадлежал воронежской транспортной компании "Автолайн+" и находился на гарантии производителя.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, причиной пожара стало самопроизвольное отсоединение одного из шлангов и последующее воспламенение гидравлической жидкости в двигателе, при этом в автобусе система пожаротушения была неисправна, что создавало угрозу жизни и здоровью людей.

"В настоящее время следователями СК допрашиваются пассажиры автобуса, представитель компании-перевозчика, иные свидетели, располагающие интересующей следствие информацией, назначены необходимые экспертизы, изучается документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.