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Режим локальной ЧС ввели на поврежденной дождем набережной в Сочи

Восстановление прогулочной зоны начнется после расчистки русла реки Хосты

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи ввели режим локальной ЧС на участке набережной реки Хосты из-за деформации прогулочной зоны во время дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

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"Переувлажнение грунта из-за обильных осадков привело к деформированию участка набережной. На данном участке введен режим локальной ЧС, в рамках которого уже в первой половине октября начнутся работы по расчистке русла реки Хосты. Это необходимо для того, чтобы избежать последствий подтоплений", - сообщил собеседник агентства.

После того, как русло будет расчищено, начнется восстановление прогулочной зоны, уточнили в администрации. Дожди в Сочи шли на протяжении почти всей прошлой недели, из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц. Также подтопило федеральную трассу.

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РоссияКраснодарский край
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