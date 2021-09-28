Режим локальной ЧС ввели на поврежденной дождем набережной в Сочи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи ввели режим локальной ЧС на участке набережной реки Хосты из-за деформации прогулочной зоны во время дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

"Переувлажнение грунта из-за обильных осадков привело к деформированию участка набережной. На данном участке введен режим локальной ЧС, в рамках которого уже в первой половине октября начнутся работы по расчистке русла реки Хосты. Это необходимо для того, чтобы избежать последствий подтоплений", - сообщил собеседник агентства.

После того, как русло будет расчищено, начнется восстановление прогулочной зоны, уточнили в администрации. Дожди в Сочи шли на протяжении почти всей прошлой недели, из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц. Также подтопило федеральную трассу.