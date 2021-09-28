В Москве полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ Мельникова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции заблокировали приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования на некоторых избирательных участках Москвы. Об этом журналистам сообщил избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

"Московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова блокирована полицией. Сотрудников приемной не выпускают. Здесь хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования", - сказал он.

Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.

Ранее Обухов подал иск в Мосгорсуд об отмене итогов голосования в 205-м Преображенском округе Москвы. Кроме того, Пресненский суд Москвы ранее зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, оспорившего итоги прошедшего голосования по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197. Иск уже принят к производству. Члены КПРФ не признают результаты выборов из-за системы электронного голосования в Москве, в связи с чем готовятся подать ряд новых исков с требованием отмены итогов выборов.