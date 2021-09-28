{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

В Москве полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ Мельникова

В помещении хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции заблокировали приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования на некоторых избирательных участках Москвы. Об этом журналистам сообщил избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

"Московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова блокирована полицией. Сотрудников приемной не выпускают. Здесь хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования", - сказал он.

Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.

Ранее Обухов подал иск в Мосгорсуд об отмене итогов голосования в 205-м Преображенском округе Москвы. Кроме того, Пресненский суд Москвы ранее зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, оспорившего итоги прошедшего голосования по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197. Иск уже принят к производству. Члены КПРФ не признают результаты выборов из-за системы электронного голосования в Москве, в связи с чем готовятся подать ряд новых исков с требованием отмены итогов выборов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Кассационный суд подтвердил взыскание с "Медузы" 80 тыс. рублей в пользу Пригожина
Мосгорсуд ранее отменил решение Савеловского суда и обязал "Медузу" в 10-дневный срок удалить статью о бизнесмене
Читать полностью