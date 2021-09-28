Один человек погиб в ДТП на трассе в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Следовавший из поселка Краснохолм в Оренбург автомобиль LADA Priora перевернулся во вторник на трассе. Водитель погиб, трое пассажиров, среди которых трехлетний ребенок, пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что в 11:36 (09:36 мск) 38-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь со стороны поселка Краснохолм в сторону Оренбурга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, трое пассажиров, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, авария произошла на 54-м км автодороги Оренбург - Илек. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.