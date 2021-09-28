Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Женщина, ее годовалый и пятилетний ребенок погибли в результате ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan: 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей (2016 и 2020 года рождения.) скончались от полученных травм, водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160-м км трассы "Кола" поступила в полицию около двух часов ночи. Водитель автомобиля Ford не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.