Кассационный суд подтвердил взыскание с "Медузы" 80 тыс. рублей в пользу Пригожина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Мосгорсуда, который обязал издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) удалить статью о бизнесмене Евгении Пригожине и выплатить ему 80 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и обязал "Медузу" в 10-дневный срок удалить статью "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России", опубликованную 9 июня 2016 года. Издание обязали выплатить Пригожину 80 тыс. рублей. В феврале этого года районный суд в удовлетворении иска Пригожину отказал.