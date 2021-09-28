Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трех машин в Омске

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, один из которых от удара опрокинулся в кювет, произошло во вторник в Омске. Как сообщается на сайте УМВД по Омской области, в результате ДТП один человек погиб и четверо госпитализированы с травмами.

Сообщение об аварии поступило в 12:40 (09:40 мск). По предварительным данным, водитель ВАЗ-21074 на перекрестке столкнулся с Honda Accord, после чего ВАЗ опрокинулся в кювет. Honda после этого врезалась в ГАЗ-3302.

"В результате пассажир ВАЗ скончался на месте происшествия. Водитель ВАЗ и еще два его пассажира, а также пассажир Honda госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причины аварии выясняются.