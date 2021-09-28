Три человека, пострадавшие при пожаре на АЗС в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Трое пострадавших мужчин в результате пожара на автозаправочной станции в Махачкале находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"В результате пожара на АЗС по пр. Акушинского г. Махачкалы трое мужчин с ожогами различной степени тяжести двумя бригадами скорой помощи доставлены в Ожоговый центр РКБ. Состояние их оценивается как тяжелое, врачи делают все возможное для сохранения здоровья и жизни", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что двое мужчин (отец и сын) 65 и 44 лет получили ожоги 61 и 74% поверхности тела и термоингаляционные травмы верхних дыхательных путей, лечением их заняты комбустиологи и реаниматологи отделения реанимации.

"Третий пострадавший, 63-летний мужчина, с поражением 31% поверхности тела получает лечение в палате интенсивной терапии", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Дагестана, ведомство организовало проверку по факту инцидента.