Экс-главу Татфондбанка приговорили к 12 годам колонии

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд Казани приговорил бывшего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - заявил судья.

Также суд лишил его государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, государственных наград Татарстана, медали "За доблестный труд" и звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан". Помимо этого, суд лишил Мусина права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично на сумму 23 млрд 300 млн рублей, ранее гособвинение запрашивало 47 млрд рублей. Во время судебных прений в июне гособвинение запрашивало наказание для Мусина в виде 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

История дела

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал финансово-кредитную организацию банкротом. Мусин был заключен под стражу 3 марта 2017 года по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Позднее были возбуждены дела по статьям о злоупотреблении полномочиями, шесть из них были выделены в отдельное производство, вину по ним Мусин частично признал. Приволжский районный суд Казани 26 января 2018 года по ходатайству следствия изменил Мусину меру пресечения на домашний арест. В июле 2018 года банкротом также признали и самого Мусина. Ему предъявляли обвинение в совершении шести эпизодов преступлений по статье о злоупотреблении полномочиями. По двум эпизодам его освободили от наказания по истечении срока давности.

Сам Мусин во время последнего слова утверждал, что не скрывал истинное состояние банка и не хотел добиться его банкротства. Он признался, что действительно скрывал истинное положение дел по выдаче кредитов группе компаний DOMO. По его словам, это была необходимая мера, чтобы скрыть признаки банкротства, а не добиться его.

Экс-банкир заявил, что свою вину в совершенных действиях никогда не отрицал и переложить ответственность на кого-либо не пытался.

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016-го фигурант дела, выполняя управленческие функции в ПАО "Татфондбанк", использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, составляет 53 млрд рублей.