В результате взрыва у дома в шведском Гётеборге четыре человека получили серьезные травмы

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Четверо получили серьезные травмы в результате взрыва возле жилого дома в центре Гётеборга, всего в больницу доставлены 16 человек в возрасте от 10 до 80 лет, более сотни людей были эвакуированы. Такие данные были озвучены на пресс-конференции шведской полиции во вторник.

По сообщению представителей Сальгренского госпиталя, среди тяжело пострадавших при взрыве три женщины в возрасте 60, 70 и 80 лет и один 50-летний мужчина.

Как сообщил представитель стражей порядка Томас Фуксборг, полиция "на данный момент не верит" в то, что взрыв вызван "естественными причинами". Кроме того, происшествие случилось во дворе, а здание не подключено к газораспределительным сетям.

В доме, как отмечается, проживают сотрудники полиции. Однако, по оценке правоохранительных органов, пока слишком рано говорить, связан ли инцидент с конфликтом между криминальными группировками или покушением на жизнь полицейских. "Насколько мне известно, в любом случае никто из живущих здесь не угрожает им", - добавил Фуксборг.