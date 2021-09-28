Режим ЧС ввели в Нижегородской области из-за гибели сельхозкультур

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за засухи. Соответствующий документ опубликовали во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести до принятия соответствующего указа губернатора Нижегородской области о его снятии режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций Нижегородский области", - сказано в документе.

Отмечается, что режим ЧС вводится для ликвидации последствий гибели урожая сельскохозяйственных культур в результате почвенной и атмосферной засухи.

Районным администрациям совместно с руководителями отраслевых организаций рекомендовано до 11 октября подсчитать убытки. "Представить в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели", - говорится в указе.