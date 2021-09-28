В Дагестане автомобиль врезался в рекламный щит

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Два человека доставлены в больницу в Махачкале после ДТП, в котором автомобиль врезался в столб с рекламным щитом. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МВД по региону.

"28 сентября 2021 года в Махачкале по проспекту Акушинского 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в столб с рекламным щитом. В результате произошедшего водитель и 22-летний пассажир, житель Махачкалы, с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.